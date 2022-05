KLM stopt tijdelijk met ticketverkoop vanaf Schiphol, luchthaven komt met actieplan

De lange wachtrijen en de drukte op Schiphol van de afgelopen weken, zullen naar verwachting tot en met de zomervakantie aanhouden. De luchthaven komt vandaag met maatregelen die de huidige situatie moeten verbeteren.

"Het is niet zo dat reizigers niet meer in de rij zullen staan", tempert Schiphol-CEO Dick Benschop alvast de verwachtingen, "maar wel de belofte dat wij er alles aan doen om reizigers een voorspelbare en aangename Schiphol-ervaring te bezorgen."

Vier actiepunten

In het 'Actieplan Zomer 2022' heeft Schiphol vier punten opgesteld. Zo moet er volgens de leiding meer ingezet worden op het werven van medewerkers en moet werken op Schiphol aantrekkelijker worden. Ook wil Schiphol werken aan een betere doorstroming op het vliegveld en wil het met luchtvaartmaatschappijen nieuwe afspraken maken over de planning van vluchten.

Die afspraken hebben vooral te maken met de versoepeling van de landingsrechten. Normaal gesproken moeten maatschappijen die landingsrechten op Schiphol hebben, daar zoveel mogelijk gebruik van maken. Om de drukte aan te pakken, wil Schiphol de maatschappijen meer ruimte geven om zelf vluchten te kunnen schrappen en wel hun rechten behouden.

Kritiek van KLM

Een van die luchtvaartmaatschappijen, KLM, is kritisch over dat laatste plan. Het wil dat er eerst gewerkt wordt aan andere maatregelen, zoals het spreiden van vluchten en het uitwijken naar andere luchthavens. "Schiphol zit nog niet op het niveau van 2019, het is zorgwekkend dat dit nu al zulke problemen oplevert door tekorten bij de Schipholsecurity", zegt een KLM-woordvoerder tegen de NOS.

KLM neemt zelf ook maatregelen: tot en met zondag worden er geen nieuwe tickets verkocht voor vluchten vanaf de luchthaven. Een woordvoerder benadrukt bij NH Nieuws dat reizigers die al tickets voor de komende dagen hebben geboekt, zich geen zorgen hoeven te maken dat hun reis niet doorgaat. Het gaat alleen om nieuwe tickets vanaf Schiphol die tot en met zondag niet zullen worden verkocht.