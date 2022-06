Drugsgebruik onder jongeren lijkt steeds normaler: "Er heeft altijd wel iemand iets bij zich"

Een jaar of twintig geleden werd er natuurlijk ook drugs gebruikt, maar dat ging vaak stiekem. Tegenwoordig wordt er vaak openlijk over gesproken door jongeren. Dat heeft er mee te maken dat jonge mensen nu - en zeker tijdens de coronacrisis - veel makkelijker in aanraking komen met drugs, wat er vervolgens weer voor zorgt dat drugsgebruik als heel normaal wordt ervaren. Hulpinstanties maken zich zorgen over deze ontwikkeling.

Cocaïne, ketamine, mdma, xtc en wiet. En dat allemaal gecombineerd met alcohol. In de vriendengroep van Casper (zijn echte naam is bekend bij de redactie) zijn er avonden waarop dit allemaal voorbij komt. Hij ziet bij zichzelf en zijn omgeving een groot verschil in het gebruik van drugs. "Ik loop de kroeg in en het eerste wat iemand vraagt is of ik cocaïne bij me heb", vertelt Casper, die ook in een café werkt.

"Waar het eerder een paar keer per jaar in het geheim gebeurde op een festival, is er nu bijna geen feestje meer waarbij niemand iets bij zich heeft. Je hoeft het niet meer zelf bij je te hebben om te gebruiken, en anders staat de dealer binnen dertig minuten voor de deur."

Gebruik tijdens corona

Floor van Bakkum is drugpreventiemedewerker bij verslavingsinstelling Jellinek. Of er op dit moment meer drugs wordt gebruikt onder jongeren dan voor de coronacrisis kunnen professionals nog niet bevestigen. Daarvoor is het op dit moment nog te vroeg, cijfers moeten dat nog laten blijken.