Gemeente krijgt 'meerdere signalen' van seksueel misbruik Oekraïense vluchtelingen

Bij de gemeente zijn meerdere signalen binnengekomen over seksueel misbruik bij Oekraïense vluchtelingen die in de stad zijn opgevangen. Dat laat burgemeester Femke Halsema weten in een antwoord op schriftelijke vragen van raadslid Sheher Khan (Denk). Tot nu toe is er één zedenzaak opgepakt door de politie. Ook was er in één geval sprake van seksuele uitbuiting en zijn er in een woning 'signalen van illegale prostitutie' geweest.

Het slachtoffer van de zedenzaak is een Oekraïense vrouw. Zij zou in een woning zijn aangerand. De zaak van seksuele uitbuiting speelde zich af in Den Haag, maar het gaat daarbij om vrouwen die eerder in een opvanglocatie in Amsterdam zaten.

Ten slotte noemt de burgemeester een woning waar meerdere Oekraïense vrouwen werden aangetroffen. Volgens Halsema zouden er daarbij lichte signalen zijn geweest van illegale prostitutie. Ze benadrukt dat het in dit geval niet om uitbuiting gaat. De vrouwen zijn inmiddels verwezen naar reguliere opvanglocaties en in contact gebracht met hulpverlening.

'Gebrekkig toezicht'

Khan diende in april schriftelijke vragen in nadat er onder meer signalen waren dat er ronselaars actief zouden zijn in de stad. "In het verleden werden gastgezinnen uitgebreid gescreend en gemonitord én volgde er een intakegesprek, maar dat is nu vanwege de enorme toeloop niet mogelijk" schreef Khan toen. "Het gevolg is dat uitbuiting op de loer ligt."

Ook volgens Halsema is de toezicht op dit moment gebrekkig. Maar, schrijft ze, "de mogelijkheden die de

gemeente heeft om grip te krijgen op deze gastgezinnen zijn beperkt."

Maatregelen

Om de situatie te verbeteren probeert de gemeente nauw samen te werken met RefugeeHomeNL, een project waar verschillende hulporganisaties aan meewerken. De mensen die via dit platform hulp aanbieden, moeten eerst langs een screening. Daarna volgt er volgens het college een 'zorgvuldige matching van gastgezinnen en vluchtelingen.'

Halsema laat weten dat de politie alle meldingen van misbruik bij vluchtelingen onder één projectcode opslaat. Daarmee kan het in de gaten houden hoe het aantal gevallen misbruik zich de komende periode ontwikkelt.