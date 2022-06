Bouwen? Natuurlijk! En dan wel met natuurlijke bouwmaterialen

Bakstenen, beton, cement; de productie van traditionele bouwmaterialen stoot een grote hoeveelheid CO2 uit en is daarmee een aanslag op het milieu. Dat kan zo niet langer en daarom moeten we op zoek naar andere oplossingen. Bouwen met biobased ofwel natuurlijke materialen is dé oplossing, maar de bouwwereld houdt nog teveel vast aan oude gewoonten. Tijd voor verandering dus...

In deze nieuwe aflevering van Bouw Woon Leef spreken we met onderzoeksjournalist Thomas van Belzen. Ook hij vindt het gebruik van traditionele bouwmaterialen niet langer verantwoord en pleit daarom voor een omslag naar natuurlijke materialen. ''We moeten die beweging maken en het begint bij jezelf geloof ik.''



Op de Floriade in Almere werkte architect Hester van Dijk aan het 'Voice of Urban Nature' paviljoen, waar je goed kunt zien hoe je mét de natuur kunt bouwen. Dat moet dan ook een inspiratie zijn voor de bouwwereld, want ''bouwers moeten niet denken dat bouwen met de natuur verre toekomstmuziek is.'' Er zijn namelijk al heel veel materialen en technieken die nú beschikbaar zijn.