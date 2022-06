Advocaat nabestaanden Peter R. de Vries: "Medeleven van verdachte lastig aan te horen"

"Het waren maar een paar regeltjes, maar dat was desalniettemin iets wat we niet hadden zien aankomen, gelet op zijn proceshouding tot dusver", zei Van Spanje. Ze denkt dat de verklaring om die reden nog niet geland is bij Royce en Kelly de Vries en Tahmina Akefi.

Schril contrast

"Het is denk ik heel lastig om aan te moeten horen dat iemand zijn medeleven uit voor het verlies van je vader of je ex-partner, terwijl diegene ook verantwoordelijk wordt gehouden door het Openbaar Ministerie voor het overhalen van de trekker", vervolgt ze. "Dat staat in schril contrast met elkaar."

Kamil E. gaf eerder wel antwoord op vragen van de rechter. Hij herhaalde vandaag dat hij ongewild in deze situatie terecht kwam. Van Spanje: "Hij is ook echt in de veronderstelling dat hij terug kan naar zijn gezin. Dat was dus geen verrassing, zijn proceshouding vandaag."