Vanavond meer duidelijk voor vakantiegangers Schiphol, dit is waar je rekening mee moet houden

Schiphol maakt later vanavond bekend hoeveel vluchten er moeten worden geannuleerd en verplaatst, om een zomerchaos te voorkomen. De vliegmaatschappijen en luchthaven zijn vandaag nog in gesprek over de te nemen stappen. De stroom aan berichten erover zorgt voor extra onzekerheid bij vakantiegangers die hun reisplannen in het water zien vallen. Paul Vaneker van EUClaim vertelt waar reizigers op kunnen rekenen.

Schiphol maakte zes weken geleden al bekend dat er in het vluchtschema gestreept moet worden om chaos in de zomervakantie te beperken. Het was al snel duidelijk dat het aantrekken van nieuw personeel en maatregelen zoals 'securitycoaches' en extra informatieschermen niet genoeg zijn om de drukte te doen afnemen. Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen leggen vandaag de laatste hand aan de meest ingrijpende maatregel: het annuleren, verzetten en verplaatsen van vluchten.

Reizigers kunnen hoe dan ook terugvallen op de rechten die ze hebben, vertelt Paul Vaneker van EUClaim aan NH Nieuws. Zijn bedrijf handelt claims van passagiers af, in ruil voor een deel van de compensatie. Het slechte nieuws is dat lang niet alle reizigers iedere cent die ze voor hun geannuleerde of verplaatste vakantie zullen terugzien.

Geen recht op compensatie

Hoeveel vluchten en reizigers te maken zullen krijgen met de wijzigingen, wordt morgen bekend. "Die mededeling brengt Schiphol ruim voor het begin van de zomervakantie, zodat gedupeerde passagiers wel hun ticketgeld terugkrijgen, maar geen recht hebben op extra financiële compensaties", legt Vaneker uit. Alleen als reizigers pas binnen twee weken voor vertrek op de hoogte worden gebracht, mogen ze die extra compensatie claimen.

Op kosten gejaagd

Luchtvaartmaatschappijen zijn volgens Vaneker verplicht om het ticketgeld binnen zeven dagen terug te betalen. Hij verwacht dat mensen dan alsnog zullen gaan proberen om een nieuwe vlucht, al dan niet van een andere luchthaven, te boeken, omdat ze ook al een accommodatie hebben gereserveerd. Die reizigers worden dan wel flink op kosten gejaagd.

Vaneker: "Stel dat je in februari een retourvlucht naar Barcelona heb geboekt, voor 99 euro. Een nieuw ticket kost dan gauw 399 euro." Het claimbedrijf adviseert reizigers ook goed naar de annuleringsvoorwaarden te kijken en een annuleringsverzekering te overwegen, omdat het in veel gevallen financieel gunstiger is om dan ook het vakantieverblijf te annuleren.

Vaneker benadrukt wel dat accommodaties vaak deels of geheel kosteloos geannuleerd kunnen worden.

Het artikel gaat verder onder de tweet