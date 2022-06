'Gedrag Overmars was al bekend bij vrouwenteam Ajax'

Dat zegt Daphne Koster, manager Ajax Vrouwen, in de documentairereeks Op weg naar de top, die volgende week wordt uitgezonden en waar Het Parool over schrijft.

Overmars stapte in februari gedwongen op als directeur voetbalzaken bij Ajax, nadat bekend werd dat hij zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Hij stuurde dickpics naar vrouwelijke medewerkers en vertoonde hij opdringerig, stalkerig gedrag. Zes weken later ging hij aan de slag als technisch directeur bij Royal Antwerp FC en beloofde hij beterschap.

Hij trad in 2012 aan als directeur. Koster bespreekt in de documentairereeks de periode tussen 2012 en 2017 dat zij bij Ajax speelde. Hoewel binnen het binnen het vrouwenteam niet in detail werd besproken, deden toen al verhalen de ronde over de berichten die Overmars stuurde. Ze zegt niet of zij, of andere speelsters, ongepaste berichten ontvingen.

Wel zegt ze dat er door haar en andere voetbalsters geen melding van werd gemaakt omdat het om de technisch directeur ging en omdat ze dacht dat ze de verhalen niet kon hardmaken. "Er is een angst om het te melden, want dan lig je eruit. Dat zorgt er voor dat zoiets kan gedijen in een organisatie." Ajax-directeur Edwin van der Sar zei eerder dat hij pas afgelopen januari te horen kreeg over het seksueel overschrijdend gedrag van Overmars.

De documentaire Op weg naar de top wordt van 4 t/m 7 juli uitgezonden op NPO 3.