Superfan Bobby reist 22 uur voor het trainingskamp van Ajax

De 64-jarige Bobby Jaikaran kwam vijftig jaar geleden in zijn thuisland Suriname voor het eerst in contact met Ajax en die liefde is nooit weggegaan. Bobby volgt alles wat met zijn favoriete club te maken heeft en deze week reisde hij zelfs vanuit Suriname af naar De Lutte, naar het trainingskamp van Ajax. Ook vandaag tijdens het oefenduel met Paderborn staat Bobby weer langs de lijn om zijn helden aan te moedigen.

Het duel met Paderborn is de afsluiting van het trainingskamp van Ajax. Dinsdag werd met 3-0 gewonnen van SV Meppen en vandaag volgt dus een treffen met een andere Duitse club. De grote namen zijn er deze week nog niet bij, het zijn vooral veel jonge talenten. Maar dat belette Bobby niet om de reis van zo'n 22 uur te wagen. "Alleen al het feit dat je bij Ajax bent, is mooi. Ik geniet niet alleen maar van de spelers, ik geniet ook van alles eromheen", zegt Bobby. "En de kleuren van het tenue, dat is heilig voor mij."

Lerares

"De liefde is begonnen in mijn jeugd, op school in Suriname", vertelt Bobby over het ontstaan van zijn Ajaxliefde. "Onze lerares die net terug was uit Nederland, vertelde dagelijks over Ajax. Het Ajax van de jaren '70 met Johan Cruijff. En die liefde is nooit meer weggegaan."

Het duel tegen Paderborn, dat uitkomt op het tweede niveau in Duitsland, is geen groot succes. Na de eerste helft staat het nog wel 2-1 voor Ajax, dankzij twee goals van Mohamed Ihattaren. In de rust brengt Alfred Schreuder veel jeugd in het veld en met die nieuwe namen gaat het in de tweede helft een stuk minder. Eindstand: 2-5 voor Paderborn.

Ajax vertrekt direct na de wedstrijd weer naar Amsterdam, de terugreis van Bobby gaat een stukje langer duren. "Het is iets tegengevallen qua wedstrijd, maar ik denk dat we al met al een prachtige middag hebben gehad en het was prachtig om erbij te zijn. Een dezer dagen ga ik weer terug en de volgende keer hoop ik er weer bij te zijn."