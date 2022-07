Opluchting in de buurt om mogelijke sluiting darkstores: "Ze horen niet in een woonstraat"

De flitsbezorgers fietsen nu nog af en aan, maar als het aan de gemeente ligt sluiten er opnieuw twee darkstores in de stad. Volgens sommige buren een welkome beslissing, want zij zijn de filialen liever kwijt dan rijk.

Al zijn de bezorgdiensten niet van plan zich nu al bij het besluit van de gemeente neer leggen. Een woordvoerder van Flink laat aan AT5/NH Amsterdam weten dat het bedrijf zich niet in het voornemen van sluiting kan vinden. Ze nodigen de gemeente uit om in het filiaal op bezoek te komen om in gesprek te gaan.

Ook bij het filiaal van Getir aan de Da Costakade is buurvrouw Mireille van der Linden positief. "Wij vinden dat fijn en we vinden het terecht", geeft ze de mening van haar en haar buren weer. "Darkstores horen niet in een woonstraat." Ze is opgelucht dat de overlast van de bezorgers die over de stoep fietsen en de geluidsoverlast van medewerkers die 's avonds voor haar raam staan te praten en blowen binnenkort verleden tijd zal zijn.

De panden die de gemeente wil sluiten zijn van Flink aan de Nassaukade en de zaak van Getir aan de Da Costakade. Aan de Nassaukade, bij het filiaal van Flink wordt door verschillende buurtbewoners erg blij op het besluit van de gemeente gereageerd. "Ik snap heus dat er behoefte aan is", geeft buurman Victor Corbey aan. "Maar ik kan echt vertellen aan iedere Amsterdammer en aan de burgemeester. Als je er naast woont, het is echt de hel op aarde."

Ook Getir komt in actie. Een woordvoerder laat weten de beslissing niet te begrijpen en als eerste stap zullen ze een zienswijze indienen. "We hebben vele stappen gezet om onze dienst in te passen in de stad en de leefbaarheid voor de buurt te verbeteren", aldus de woordvoerder.

"We bieden lokale werkgelegenheid, er is een recreatieruimte zodat bezorgers binnen kunnen wachten en we hebben eerder dit jaar het aantal leveringen met maar liefst 70% verminderd. We zijn van mening dat onze vestigingen, dus ook onze Getir-store op de Da Costakade, binnen het bestemmingsplan vallen."

Geen winkels

Maar volgens de buurtbewoners die AT5 sprak is het een uitgemaakte zaak: de darkstores moeten hoe dan ook verdwijnen. "Die bewegingen van die fietsen en die scooters op straat blijven doorgaan", geeft de buurvrouw van Getir aan. "Als je er een winkel van zou maken past dat ook helemaal niet in een woonwijk. Er is hier geen enkele winkel in deze straat. Het concept is mogelijk aantrekkelijk, maar hier kan het niet."