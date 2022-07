Ilhame als vertrouwenspersoon in Voor de Stad: "Belangrijk dat je oprecht luistert"

In de 5-delige serie Voor de Stad volgen we buurtmoeder, schuldhulpverlener en winkeleigenaar Ilhame Grinate in haar strijd tegen armoede. Ook zien we haar als vertrouwenspersoon voor bewoners in Nieuw-West. In deze vierde aflevering lopen we mee met Ilhame tijdens haar ronde door de buurt als buurtmoeder voor MoedersKracht.

AT5

Rondje door de buurt Ilhame woont in Nieuw-West en samen met andere moeders loopt ze twee keer per week een rondje door de buurt. Tijdens de ommetjes staan gesprekken met buurtbewoners centraal. "Het is belangrijk dat je vertrouwen opbouwt met de mensen. Dat je veel vertelt en met ze in contact komt te staan. Dat is misschien niet gelijk zo op dag één, maar met een langere adem komt dat er wel uit."

Ilhame Grinate

Jongeren Ilhame richt zich tijdens de buurtrondes vooral op jongeren. Zij zijn erg bijzonder voor haar. "Het is belangrijk dat je er voor ze bent, dat je oor naar ze hebt en oprecht luistert.'' Zo geeft Ilhame een voorbeeld van een jongen die vanuit Marokko naar Turkije is gegaan. En vanuit Turkije lopend naar Nederland is gekomen. ''Hij is nieuw in de stad en heeft geen vaste verblijfplaats of werk.'' Een voorbeeld zoals deze doet veel met Ilhame. "Het is zo hartverscheurend als je ziet dat een jongen zijn handje ophoudt en eigenlijk in een vreemd land is. Het doet veel met mij, ik zie ze als mijn eigen kinderen."

ILHAME GRINATE

Toeslagen Ilhame ziet dat veel gezinnen in geldproblemen raken doordat ouders geen toeslagen meer ontvangen wanneer hun kinderen achttien worden en niet meer naar school gaan. "Het probleem is dat de overheid verwacht dat kinderen hun ouders op dat moment financieel aanvullen, maar dat gebeurt niet. Zowel de ouders als de jongeren gaan dan op zoek naar alternatieve oplossingen. Ze schrijven zich bijvoorbeeld in op een ander adres zodat ze volgens de wet niet meer thuiswonend zijn zodat ze een uitkering kunnen aanvragen. Maar dat is natuurlijk geen oplossing." Volgende week donderdag wordt de laatste aflevering van Voor de Stad uitgezonden. In deze aflevering gaan we onder andere langs bij Carl, een oud-advocaat die zijn expertise nu inzet om mensen die in armoede leven van hun schulden af te helpen. Alle afleveringen zijn hier terug te zien.