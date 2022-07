Wethouder licht optimistisch over voorkomen van dreigende verschraling OV

Licht optimistisch is wethouder Melanie van der Horst over het voorkomen van de boven de stad hangende verschraling van het openbaar vervoer. Ze kon nog geen exacte bedragen noemen die er bezuinigd moeten worden, en ook is nog niet duidelijk of en zo ja welke lijnen er in Amsterdam getroffen gaan worden, maar de boodschap is een stuk minder somber dan enkele weken geleden. Een duit in het zakje van het GVB kan de pijn nog meer verzachten.

"We kwamen een paar weken geleden van 0 euro en heel veel grote zorgen over of er nog iets te redden viel aan het openbaar en of we niet grootschalig moesten afschalen. Licht optimisme is misschien een mooie term waar ik mij wel kan bij aansluiten. We zijn er nog niet, we kwamen echt van ver. We hadden een groot probleem", zei Van der Horst woensdagmiddag tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces.

Gevreesd werd voor een tekort van zeker 60 miljoen euro in 2023. Inmiddels is duidelijk dat de Vervoerregio Amsterdam volgend jaar 36 miljoen uit eigen middelen kan besteden op het openbaar vervoer zoveel mogelijk op peil te houden in de stad. En daar komt ook nog geld uit Den Haag bij.

150 miljoen

Van der Horst onderhandelde de afgelopen periode in haar rol als voorzitter van de Vervoerregio namens alle provincies met staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) over een compensatie voor het hele land van 500 miljoen euro. Den Haag wilde niet verdergaan dan 150 miljoen euro. Een deel daarvan zal worden overgemaakt naar Amsterdam. Hoeveel geld de stad tegemoet kan zien, is nog niet duidelijk.

"Het is niet wat we gehoopt hadden, maar hopelijk wel iets waarmee we in Amsterdam kunnen gaan werken. Ik denk ook dat we moeten zeggen: beter iets dan niets en we moeten roeien met de riemen die we hebben", zei de wethouder tegen de raad. "In het laatste gesprek vorige week werd duidelijk dat er nul beweging was bij het rijk. Dan heeft het niet veel zin om verder te praten. Dan moet je kijken: wat ligt er wel."

Bedrag nog niet duidelijk

Ondanks herhaaldelijk aandringen van de raad kon Van der Horst nog geen bedragen noemen die toch nog bezuinigd moeten gaan worden. De vrees is namelijk dat er geen honderd procent dekking komt voor het tekort. "Ik ben er heel optimistisch over dat het bedrag wat bezuinigd moet worden niet veel zal zijn. Ik hoop binnenkort genoeg zekerheid te hebben dat het allemaal goed gaan komen, dat denk ik nu wel, maar om er nu precieze uitspraken over te doen gaan nu te ver.""