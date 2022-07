Oekraïense kinderen sluiten schooljaar op Nederlandse school af: "We begrepen elkaar niet altijd"

De zomervakantie voor basisscholen staat voor de deur en op de Archipel op IJburg sluiten ze een bijzonder schooljaar af. Sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak, vluchtelingen naar Amsterdam kwamen, werden ook de klassen op de basisschool groter. 18 Oekraïense leerlingen volgden de afgelopen maanden onderwijs op IJburg en gaan nu, net als hun Nederlandse klasgenootjes, de zomervakantie in.

Het afgelopen jaar werden de klassen op basisschool De Archipel - net als op een hoop andere basisscholen in de stad - een stuk groter. In de ochtend kregen de 18 Oekraïense kinderen apart les en in de middag met de Nederlandse leerlingen samen. Die plotselinge samenvoeging was best even wennen. "Op school in Oekraine begreep ik iedereen en had ik vrienden", vertelt de 8-jarige Margaryta. "In de Nederlandse klas is iedereen aardig maar we begrepen elkaar niet altijd."

Voor veel Oekraïense kinderen start na de zomer een nieuw schooljaar in Nederland, veelal bij de nieuwkomersschool. Deze is speciaal bedoeld voor leerlingen die net in Nederland zijn en de taal nog moeten leren. De groep zoals die was bij de Archipel gaat dus als geheel stoppen. Docente Oksana, die ook vluchtte uit Oekraïene, gaat hen missen.

Gesloten

De ontwikkeling die de kinderen de afgelopen maanden doormaakten was enorm, zag ze. "De kinderen die je vandaag ziet zijn heel anders dan toen ze hier aankwamen", legt ze uit. "Ze waren toen gesloten, af en toe aan het huilen en nu en nu zijn ze echt weer kind. Ze zijn de meeste ellende vergeten, want nu hebben ze geen tijd meer om na te denken over wat ze hebben achtergelaten. Ze zijn druk bezig en stap voor stap komen ze verder."