Drukke week verwacht voor Ajax: meerdere transfers in de maak

Het duo Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar, in de volksmond ondertussen omgedoopt tot H2, is druk bezig sinds de officiële opening van de transfermarkt. Steven Bergwijn werd voor een recordbedrag van 31,25 miljoen euro gehaald van Tottenham Hotspur en Owen Wijndal kwam voor tien miljoen euro over van AZ.

Daarnaast werden de contracten van grote talenten Naci Ünüvar en Kenneth Taylor verlengd. Ünüvar tekende een contract dat hem verbindt aan de club tot medio 2026 en Taylor zette zijn handtekening onder een nieuw vijfjarig contract tot medio 2027. Taylor kreeg daarnaast ook rugnummer acht toegewezen, daarmee lijkt het zeker dat hij de vervanging is van de vertrokken Ryan Gravenberch op het middenveld.

Lisandro Martínez

Ajax heeft al meerdere sterkhouders zien vertrekken deze transferperiode. Noussair Mazraoui vertrok transfervrij richting Bayern München en ook Ryan Gravenberch maakte de overstap naar der rekordmeister. De Amsterdammers ontvingen een transfersom van 18,5 miljoen euro voor de middenvelder. Spits Sébastien Haller maakte ook een transfer richting Duitsland. De Ivoriaan vertrok naar Borussia Dortmund voor een bedrag van 31 miljoen euro.

Martínez is de volgende Ajacied die de Johan Cruijff Arena achter zich gaat laten. Transferexpert Fabrizio Romano heeft zijn bekende 'here we go' al gegeven voor de overstap naar Erik ten Hags Manchester United. Het papierwerk is al helemaal afgerond en de Argentijn moet alleen nog officieel gepresenteerd worden. Naar verluidt vangt Ajax 55 miljoen euro voor zijn diensten en De Telegraaf schrijft dat door bonussen het bedrag kan oplopen tot maar liefst 64 miljoen euro.

Drie versterkingen

Ajax lijkt ook al drie nieuwe versterkingen binnen te hebben, waarvan er twee al de 'here we go' hebben van transfergoeroe Romano. De eerste is Calvin Bassey, de directe vervanging voor Martínez. De 22-jarige verdediger van het Schotse Rangers en international van Nigeria moet zo'n 22 miljoen euro kosten.

De andere transfer die 100 procent zeker lijkt, is die van Portugees Francisco Conceição. Ajax heeft de afkoopclausule van vijf miljoen euro aan FC Porto gelicht en volgens De Telegraaf is de 19-jarige speler al in Amsterdam voor zijn medische keuring. Naar verluidt tekent de Portugees een contract voor vijf jaar.

Dat Brian Brobbey definitief terugkeert naar Amsterdam lijkt ook een stap dichter bij te komen. Volgens De Telegraaf is het nog niet 100 procent zeker, maar het lijkt dat Ajax en RB Leipzig elkaar naderen voor een transfersom van zeventien miljoen euro. Brobbey zelf is al rond met de club voor een contract tot medio 2027.