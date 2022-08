Schreuder spreekt zich uit over Antony: "Ik vind dat hij moet blijven"

Een vertrek van aanvaller Antony bij Ajax lijkt aanstaande. De Braziliaan gaf bij trainer Alfred Schreuder aan dat hij zich niet honderd procent voelde om vandaag met Ajax te spelen tegen Sparta Rotterdam. Ajax won de wedstrijd zonder sterspeler Antony, maar na afloop was er genoeg te bespreken.

Antony staat in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester United, dat een bod deed van tachtig miljoen euro, maar lijkt voorlopig niet te mogen vertrekken. Schreuder is duidelijk over de Antony-situatie: "Ik vind dat hij moet blijven", vertelt de Ajax-trainer.

Dusan Tadic hoopt ook na de sluiting van de transfermarkt nog met Antony te spelen bij Ajax. De aanvoerder van Ajax vond het 'heel jammer' dat zijn ploeggenoot de afgelopen dagen niet meetrainde en vandaag ook niet meedeed tegen Sparta Rotterdam. "Hij is een geweldige speler, dat weten wij. Wij missen hem en moeten afwachten wat er gaat gebeuren" zei Tadic op de persconferentie na de wedstrijd. "Hij is 22 jaar, een volwassen man. Hij weet wat hij moet doen. Je kunt altijd zeggen wat jij wil, maar hij neemt een beslissing met de club".

Moeizame wedstrijd

Schreuder bleef positief na de moeizame overwinning op Sparta. "Ik vond dat we na de rust zeker niet begonnen. Maar ik vond wel dat we daarna een geweldige aanval hadden die we natuurlijk hadden moeten maken", aldus de trainer van Ajax. Tadic vond het een 'moeilijke wedstrijd'. "Als je niet de tweede goal maakt weet je dat de laatste vijftien minuten lastig worden", vertelt de aanvoerder. "Maar uiteindelijk gaat het om winnen en dat hebben ze gedaan", aldus Schreuder.