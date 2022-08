Royce de Vries niet te spreken over mogelijk overdoen rechtszaak: "Kost al zo veel energie"

Een bijzondere wending in de rechtszaak over de moord op Peter R. de Vries vandaag. Een van de rechters die de zaak beoordeelt is geëmigreerd. Door deze ontwikkeling is er een kans dat de hele rechtszaak opnieuw moet. De familie van de doodgeschoten misdaadjournalist snapt niet dat hier niet eerder op is geanticipeerd: "Uitloop lag voor de hand." Op 3 november wordt bekend of de zaak opnieuw moet.

AT5

De uitspraak tegen verdachten Delano G. en Kamil E. zou eigenlijk al op 14 juli dit jaar plaatsvinden. Maar kort voor de uitspraak kwam het Openbaar Ministerie met nieuwe informatie. Daarop besloot de rechtbank de uitspraak uit te stellen. Spreekrecht In de tijd tussen de geplande uitspraak van 14 juli en vandaag, verhuisde een van de rechters naar het buitenland. De regel luidt dat wanneer de samenstelling van de rechtbank verandert, de gehele zaak opnieuw moet worden gedaan. "We hebben gekeken naar andere mogelijkheden", zegt persrechter Polly van Dijk. "Maar de zaak kan nog lang duren, en er moet veel overleg plaatsvinden. Dus dat is niet werkbaar met iemand op zo'n afstand."

Quote "De komende vijf jaar zijn rechtszaken uberhaupt ons voorland. Dus dit kan er dan ook nog wel bij, zo voelt het" royce de vries - zoon

Alleen als zowel het Openbaar Ministerie als de verdachten en hun advocaten instemt met een nieuwe rechtbank, kan de zaak doorgaan. Royce de Vries is teleurgesteld: "Ik zie de bui wel hangen." Ook het spreekrecht van nabestaanden moet in dat geval over worden gedaan. "We moeten echt kijken of we dat wel een tweede keer willen", zegt Royce de Vries. "Al je energie en emotie verwerk je in die ene keer. Om dat dan nog een keer allemaal op te dreunen voelt niet goed." Hij overweegt andere opties zoals schriftelijk behandelen wat eerder is gezegd, of het afspelen van een video. Maanden van emotie Wat het Openbaar Ministerie en de advocaten van de verdachten voor standpunt innemen, kunnen ze nog niet zeggen. "Het is ook afhankelijk van wat de verdediging te zeggen heeft", laat een persofficier weten. "Het zal op alle betrokkenen effect hebben, maar uiteindelijk leggen we ons altijd neer bij de beslissing van de rechtbank."

"Ik vind het vreemd dat er niet eerder is ingespeeld op deze ontwikkeling", zegt Royce de Vries. "Bij zo'n grote zaak is er kans op uitstel. Als er dan ook nog sprake is van een rechter die naar het buitenland gaat, vraag ik me toch af waarom er niet op geanticipeerd is." Op 3 november wordt in een nieuwe zitting bekend of de gehele zaak daadwerkelijk opnieuw moet worden gedaan.