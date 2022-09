Steeds meer lokale brouwerijen: hoe Amsterdam weer een bierstad werd

Waar Amsterdammers 10 jaar geleden nog een pilsje bestelden in de kroeg, wil men nu een IPA, Weizener of Tripel. En dat is ook steeds vaker een lokaal gebrouwen biertje. Met 70 bierbrouwerijen in de regio Amsterdam is speciaal bier inmiddels niet meer weg te denken uit de stad. Brouwerij 't IJ is inmiddels een van de grootste brouwers terwijl brouwerij Kleiburg er juist voor kiest om klein te blijven. Hoe is Amsterdam weer zo'n bierstad geworden?

Het Belgische bier inspireerde muzikant Kaspar Peterson, toen hij met zijn band Door Mekaar door België tourde. "Hier had je alleen pils en oud bruin en toen dacht ik: als je dat naar Nederland kan halen dan zou dat wel een goed idee zijn", vertelt Peterson in het proeflokaal van brouwerij 't IJ, het resultaat van zijn toenmalige idee. Een een succes bleek het zeker. Nadat hij begon met illegaal thuis brouwen, was er uitbreiding nodig en kwam hij terecht in het oude badhuis aan de Funenkade.

Johannes van den Akker had daarentegen eigenlijk helemaal geen ambitie om bier te brouwen. "Maar allemaal mensen zeiden: 'Als je een klooster begint, hoort daar toch ook bier bij" vertelt Van den Akker. Zo wordt vanuit het klooster in de Kleiburgflat in Kraaiennest, het eerste Kleiburgbier geboren. Als er een stuk land vrijkomt naast de IKEA in Zuidoost, vraagt de gemeente of de brouwerij hier hop wil gaan verbouwen. Als blijkt dat er nog geen horeca is gevonden voor de locatie, grijpt Van den Akker de kans. "Toen hadden we het hele plaatje in een keer."

Johannes van den Akker in het Kleiklooster

Ambities om veel groter te worden heeft Peterson met brouwerij 't IJ zelf nooit gehad. "Echt een manager ben ik niet." Toch blijft de vraag altijd groter dan het aanbod en na bijna 25 jaar besluit hij de zaak te verkopen. In 2008 komt de brouwerij in handen van Bart Obertop en Patrick Hendrikse, die de brouwerij uitbreiden. Er wordt een nieuwe brouwerij geopend aan het Zeeburgerpad en het Blauwe Theehuis komt in handen van de brouwers.

Brouwerij Kleiburg heeft niet zulke ambities. "Het doel van de bierbrouwerij is niet om heel groot te worden en heel veel geld te verdienen. Nee, we hebben een aantal euro's nodig voor het klooster voor die gastenkamers die wij hebben en dat moet genoeg zijn", vertelt Van den Akker. In het klooster biedt hij met een aantal gezinnen onderdak aan dakloze gezinnen.

Kaspar Peterson, oprichter van Brouwerij 't IJ

In 2015 wordt brouwerij 't IJ overgenomen door Duvel Moortgat maar volgens brandmanager Louis Croonen is het oorspronkelijke Amsterdamse karakter nog steeds zichtbaar. "Een ingelijst shirt van Ajax, een eigenwijs karakter, aanhaken met kunst en cultuur. Het is nog steeds wel Amsterdams." Voor de toekomst hoeven we nog geen IJ-bier in het buitenland te verwachten. "Tegen die tijd heb ik waarschijnlijk een lange grijze baard." Brouwerij Kleiburg is inmiddels ook buiten de stadsgrenzen te vinden, met een proeflokaal in Amersfoort en een afzetmarkt in diverse horecazaken en supermarkten. Toch zijn ze volgens Van den Akker Amsterdams gebleven. "Het wordt hier gemaakt, met het oog op het klooster en de Amsterdamse mensen die we opvangen. Het is echt in alles Amsterdams."