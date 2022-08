'Het leven in de stad is duur'; iedereen zal deze uitspraak weleens gehoord hebben. BouwWoon Leef onderzocht wat Amsterdammers kwijt zijn om hier te kunnen wonen en of het nog wel betaalbaar is om in Amsterdam te leven. Daarnaast zochten we uit welk kostenplaatje er schuilgaat achter de bouw van woningen in de stad. Want welke kosten komen er eigenlijk allemaal bij kijken?