Personeelstekort in kinderopvang, ook kinderen merken de gevolgen

Het is al langer een probleem in veel verschillende branches, maar ook de Amsterdamse kinderopvangcentra hebben een flink personeelstekort. Voor werknemers wordt daardoor de werkdruk hoger, maar ook voor de kinderen heeft het gevolgen: "We moeten in uiterst geval een groep een dag thuis laten zitten."

AT5

Tinteltuin is een van de koepelorganisaties voor kinderopvang in de stad. In totaal heeft de organisaties 92 locaties, waarvan 22 in Amsterdam. "Er werken zo'n negenhonderd mensen bij ons, maar er zijn op dit moment 35 vacatures vrij", vertelt Monda Dorssers. Ze is locatiemanager van opvang Het Schoenertje in Noord. Groepen sluiten "Normaal hebben we flexibele mensen nodig die de openstaande diensten kunnen opvullen, maar die flexibele schil ontbreekt op dit moment", zegt de locatiemanager. Waar er normaal werknemers zijn die meedraaien op locaties zonder een eigen groep te hebben, lukt dat nu niet. "Ik moet ook nog persoonlijke gesprekken voeren met medewerkers en ouders", vertelt pedagogisch medewerker Yarinda Veenhuizen. Zij staat dagelijks op Het Schoenertje "Daar kom ik nu gewoon echt niet aan toe."

Vergaderingen moeten 's avonds plaatsvinden in plaats van overdag, omdat er geen ruimte voor is. "Met elkaar moet je soms concluderen dat het morgen of overmorgen niet gaat lukken met het vaste personeel. Dan moeten we soms groepen sluiten", zegt de locatiemanager. Om te zorgen dat dat zo min mogelijk nodig is, wisselen werknemers van Tinteltuin nog wel eens van locatie als het ergens anders harder nodig is. Spanning "Soms kom ik 's ochtends binnen en moet ik toch naar een andere locatie, dan sta je ineens met collega's en kinderen die je nog niet kent", vertelt Veenhuizen. Dat levert behalve voor collega's ook problemen op voor de kinderen. "Veel kinderen vinden het prima, maar je hebt ook kinderen die meer aandacht nodig hebben. Die vinden het spannend als er nieuwe gezichten voor de groep staan. Die wil je aandacht geven, maar dat kan niet altijd." Niet alleen van het personeel wordt tegenverwoordig verwacht flexibel te zijn, zegt Dorssers, ook de kinderen. "En dat is niet de bedoeling."

Ook Brancheorganisatie Kinderopvang Amsterdam (BKA) herkent de situatie. "We zien een aantal oorzaken die lijken bij te dragen aan het personeelstekort in Amsterdam. Denk daarbij aan de parkeerkosten in A’dam die het voor medewerkers aantrekkelijker maakt buiten de stad te werken. En er kiezen relatief weinig jonge mensen voor de kinderopvang", vertelt voorzitter Otto Heijst. Zowel de brancheorganisatie als Dorssers van Tinteltuins spreken van het werven van zij-instromers. Tinteltuin heeft samen met een opleidingsinstelling een programma opgesteld voor jonge mensen om zich (om) te scholen naar de kinderopvang. Heijst vertelt dat er stadsbreed een campagne voor wordt opgezet: "Op dit moment zijn we een stedelijke campagne aan het opstarten, mede geïnspireerd door de campagne in Zuidoost." "Het is een heel mooi beroep, dus we maken mensen graag enthousiast over ons vak", vult Dorssers aan.