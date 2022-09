Politiek NL V Wethouder Van Dantzig over flitsbezorging: "In 10 minuten je boodschappen geen grondrecht"

Wat wethouder Ruimtelijke Ordening Reinier van Dantzig (D66) betreft blijven flitsbezorgers welkom in Amsterdam, maar wel op voorwaarden die de stad stelt. En dat betekent dat zogeheten darkstores van woonwijken naar bedrijventerreinen worden verdreven. "Binnen tien minuten je boodschappen is geen grondrecht in Amsterdam."

De explosieve opkomst van flitsbezorgers in Amsterdam is door de regels van de gemeente een halt toegeroepen. Begin dit jaar werden nieuwe darkstores verboden én meerdere al geopende zaken werden gedwongen gesloten. Deze darkstores pasten niet in het geldende bestemmingsplan van de panden waar zij inzitten: het gaat volgens de gemeente namelijk niet om een winkel, maar om een distributiecentrum. De rechter gaf de gemeente tot nu toe altijd gelijk. Hongerige kat Dat er vraag is naar de dienst van bedrijven als Getir en Flink, blijkt wel: ook Van Dantzig zelf maakt er wel eens gebruik van: "Ik ben daar ook vrij openhartig over. Ik heb een kind thuis en een vrij grote hongerige kat en u weet ook dat ik wel eens op rare tijden thuiskom. Als het kind dan ligt te slapen, de oppas is weg, dan is het fijn om nog een blik kattenvoer te kunnen bestellen. Ik ben niet tegen flitsbezorgers in de stad. Ik vind het handig, maar er zullen mensen zijn die liever naar de Albert Heijn lopen." De wethouder wil de darkstores weg hebben uit woonwijken. "Laat ik wel helder zijn: ik moet ze niet onder mijn huis hebben. Daar moet ik echt niet aan denken. Het geeft natuurlijk enorm veel overlast. Samen met wethouder Economische Zaken Sofyan Mbarki (PvdA) heb ik ook gesprekken met de flitsbezorgers gevoerd. We hebben gezegd dat we voor nieuwe bedrijvigheid in Amsterdam altijd willen kijken hoe we ruimte kunnen maken, maar wel op onze voorwaarden."

Er is inmiddels een afwegingskader geschreven waarin duidelijk wordt gemaakt waar de bedrijven zich nog wél mogen vestigen. Van Dantzig: "Die gaat binnenkort de inspraak in. Daar kan iedereen zijn of haar mening over geven, maar wel op voorwaarden van Amsterdam. Dan moet u denken aan bedrijventerreinen of andere plekken waar niet omheen gewoond wordt." De gemeente spant steeds vaker een rechtszaak aan om darkstores, die niet binnen het bestemmingsplan passen, te dwingen om te sluiten. "De gemeente Amsterdam is niet verantwoordelijk voor het verdienmodel van flitsbezorgers. Wij moeten vertellen wat wij binnen onze stad acceptabel vinden en goede ruimte ordening vinden, waarvoor ik verantwoordelijk ben. Dat betekent niet dat je een distributiebedrijf middenin een woonwijk kan zetten. Het is aan die bedrijven om hun businessmodel daar al dan niet op aan te passen." Meer sluitingen De flitsbezorgbedrijven kunnen meer gedwongen sluitingen verwachten. Van Dantzig is blij met het in zijn ogen snelle ingrijpen van de stad. "Bij Airbnb sukkelde we er een beetje achteraan, maar nu zitten we er echt bovenop. We proberen het echt op onze voorwaarden te voldoen. Als dat betekent dat mensen onder die voorwaarden boodschappen willen bestellen en bedrijven er nog brood in zien, dan zijn ze meer dan welkom in Amsterdam. Binnen tien minuten je boodschappen is geen grondrecht in Amsterdam." Bekijk hier het hele gesprek van Park Politiek:

AT5