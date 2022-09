'Ook oud-speelsters Ajax beschuldigen Overmars van grensoverschrijdend gedrag'

Marc Overmars zou zich ook tegenover speelsters van Ajax Vrouwen schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Overmars stapte in februari op als directeur voetbalzaken van Ajax omdat hij ongepaste berichtjes en dickpics had gestuurd naar meerdere vrouwelijke collega's.

Twee oud-spelers van Ajax Vrouwen zeggen tegen Het Parool dat Overmars een speelster betastte die op de massagetafel in de fysioruimte lag. Daarbij was volgens de vrouwen nog een andere speelsters aanwezig. "Hij deed het af als grap, maar zo werd het niet beleefd", zegt een van de vrouwen tegen de krant. Overmars zou de ruimte volgens de vrouwen vaker betreden hebben, ondanks dat deze gezien werd als safe space omdat vrouwen er soms geen shirt of broek aanhebben.

Flirtmateriaal

Een derde oud-speelster zegt tegen de krant dat ze wist dat een paar speelsters ervaringen met Overmars hadden die niet in de haak waren. De drie vrouwen willen allemaal anoniem blijven. Marjan Olfers, de hoogleraar sport en recht die vaak betrokken is bij onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de sport, zegt tegen de krant dat bij haar is aangegeven dat ook speelsters bij Ajax last hadden van grensoverschrijdend gedrag van Overmars.

Merel van Dongen, Ajax-speelster van 2015 tot 2018, zegt geen negatieve ervaringen te hebben met Overmars. Wel zegt ze dat hij weleens opmerkingen maakte "waarvan je dacht: niet zo netjes, niet professioneel. Hij zag ons niet alleen als werknemer, maar ook als flirtmateriaal."

Gerucht

Toen Overmars in februari opstapte, werd aangenomen dat alleen ondersteunend personeel van Ajax te maken had gehad met ongewenst gedrag. In mei zei oud-Ajacied Daphne Koster al dat het gedrag van Overmars ook bekend was bij het vrouwenteam. Koster zei toen niet of zij of andere speelsters te maken hadden gehad met dat gedrag.

Overmars werd ruim een maand na zijn vertrek bij Ajax aangesteld als sportief directeur bij het Belgische Royal Antwerp. Via een woordvoerder van die club laat hij aan Het Parool weten niet te willen reageren op het vermeende incident in de fysioruimte.

Andere oud-speelsters van Ajax zeggen tegen de krant het verhaal, dat zou dateren uit de eerste jaren van Overmars als directeur, niet of hooguit als gerucht te kennen. Ajax zelf zegt tegen de krant "niet in te gaan op vragen over individuele (groepen) vrouwen die te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag."