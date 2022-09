Ajax verliest van AZ en raakt koppositie kwijt aan PSV

De basiself van Ajax was ongewijzigd ten opzichte van het midweekse groepsduel tegen Liverpool. Pantelis Hatzidiakos en Milos Kerkez begonnen bij AZ, dat op papier heel verdedigend stond. Het kreeg toch de eerste kans via Jens Odgaard, zijn inzet werd gered door Remko Pasveer. Mohamed Kudus brak de ban voor Ajax. Daley Blind lepelde de bal achter de verdediging van AZ, waarna Kenneth Taylor simpel kon afleggen op Kudus: 0-1.

De thuisploeg werd feller en troefde Ajax steeds meer af. AZ kreeg een gigantische kans via Sam Beukema, maar die miste net uit een goede voorzet van Dani de Wit. Het geloof van de Alkmaarders werd in de veertigste minuut beloond. Na een inschattingsfout van Devyne Rensch kon gelegenheidslinksbuiten Mees de Wit de bal meenemen en schoot hij raak: 1-1. In de blessuretijd zorgde Odgaard na een lange pass van Hatzidiakos zelfs voor de voorsprong: 2-1. Daarvoor was Bruno Martins Indi al uitgevallen met blessure, waardoor hij waarschijnlijk Oranje moet laten schieten.

De Alkmaarders kwamen ook feller uit de kleedkamer en kregen een grote kans via Tijjani Reijnders. De middenvelder kon vrij uithalen, maar Pasveer tikte zijn schot op de paal. Yukinari Sugawara, die begon als rechtsbuiten, kreeg twee grote kansen achter elkaar. Eerst schoot hij recht op Pasveer. In de daaropvolgende aanval tikte hij de bal uit een voorzet op de goalie.

Slotoffensief zonder resultaat

Kudus had de 2-2 op zijn schoen en schoot van dichtbij op doel. Zijn inzet werd van de lijn gehaald door Dani de Wit. Ajax drong in de slotfase meer aan. Zo werd een inzet van Steven Bergwijn van de lijn gehaald door Reijnders. De ingevallen Lorenzo Lucca kon koppen, maar Hobie Verhulst kon pareren. De bezoekers leken een penalty te krijgen, maar de VAR vond het geen overtreding op Lucca. Ondanks de acht (!) minuten blessuretijd kon Ajax niets meer forceren, waardoor het 2-1 bleef.

Door de nederlaag moet Ajax de koppositie op doelsaldo afstaan aan PSV. De Eindhovenaren wonnen eerder op de dag de topper van Feyenoord. AZ kruipt ook steeds dichterbij en heeft nog maar één punt minder dan de koplopers.