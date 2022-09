Wethouder Moorman over koopkrachtcrisis: "Voel mij nooit machteloos, maar strijdbaar"

Door de stijgende inflatie dreigen steeds meer Amsterdammers in de financiële problemen te komen. Om de koopkrachtcrisis het hoofd te bieden kwam het stadsbestuur vandaag met steunpakket voor minima, het mkb en maatschappelijke instellingen. Wethouder armoedebestrijding Marjolein Moorman is onlangs omvang van de crisis strijdbaar: "Misschien is de wal het schip ook aan het keren: dat we er met het heilige marktdenken gewoon niet komen."

"In alle eerlijkheid weet ik niet of dit pakket voldoende is. We zijn ook afhankelijk van wat het Rijk doet", zegt Moorman. "Gelukkig komt er een prijsplafond voor energie, waarvoor door veel partijen in gepleit. Ik denk dat dit een hele goed stap is en veel zekerheid biedt voor mensen. We zien nog wel dat waar het verbruik op berekend is best wel laag is."

De vele verhalen die de wethouder hoort over Amsterdammers die in de problemen komen, maken indruk. "Ik heb een bericht gekregen van iemand die in de schuldhulpverlening zit. Die zegt: 'Ik zit aan het einde van een saneringstraject en kan opeens niet meer mijn aflossingen doen.' Dat zou dus betekenen in het ergste geval dat zo'n iemand weer van vooraf aan begint en nieuwe schulden opbouwt." Om deze groep te helpen introduceerde het college vandaag een pauzeknop voor de winter: de maandelijkse aflossing aan de Kredietbank hoeft niet (volledig) betaald te worden.

Vanochtend werd bekend dat er steunpakketten komen om minima, mkb'ers en maatschappelijke organisaties te ondersteunen in de koopkrachtcrisis. Moorman waarschuwt wel voor de beperkte mogelijkheden van de stad: "Wij mogen als gemeente geen inkomenspolitiek bedrijven. We zijn dus ook pleisters aan het plakken op een wond die ontstaat. Dat baart mij wel zorgen. Tegelijkertijd is het fijn om in deze tijd dingen te kunnen doen die noodzakelijk zijn."

"Misschien is de wal het schip aan het keren: dat we er met het heilige marktdenken gewoon niet komen"

Mensen in slecht geïsoleerde huizen kunnen dus alsnog in de problemen komen. "Isoleren is primair de taak van de verhuurder en niet van de gemeente. Het geld wat de gemeente vrijmaakt is om dit aan te jagen. Verhuurders hebben misschien wel te lang gewacht met dubbelglas in woning te zetten, wat misschien ook komt voor de verhuurdersheffing. Je kunt altijd vragen of het niet eerder het gemoeten."

Herbezinnen

Moorman ziet voor zichzelf twee rollen weggelegd. "Kijken wat we lokaal kunnen doen en tegelijkertijd een groot pleitbezorger zijn, ook richting het Rijk, om te vertellen wat we nodig hebben en wat er moet gebeuren. Ik voel mij nooit machteloos, maar strijdbaar. Het mooie van lokale politiek is dat je heel dichtbij mensen bent en direct contact heb. Ik heb wel eens het idee dat in Den Haag dat contact kwijt is met de samenleving."

De wethouder hoopt dat er een "fundamentele herbezinning" komt over de bestaanszekerheid van mensen in Nederland en kijkt daarvoor naar het kabinet. "Politiek is een plek van hoop. Je kan dingen altijd ten goede laten veranderen. Soms kost het wat meer moeite en tijd. Ik zie ook de stappen die nu zijn genomen, zoals het prijsplafond en het gestegen wettelijk minimumloon. Laten we ook onze zegeningen tellen. Misschien is de wal het schip ook aan het keren, dat we er met het heilige marktdenken er gewoon niet komen."