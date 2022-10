Ajax laat koppositie uit handen glippen na gelijkspel tegen Go Ahead Eagles

Ajax heeft het nagelaten om de koppositie van AZ af te pakken. De Amsterdammers speelden in eigen huis teleurstellend gelijk tegen Go Ahead Eagles, 1-1. Daardoor blijven de Alkmaarders tot in ieder geval morgenmiddag de koploper.

In het kader van het drukke programma tot aan het WK kondigde Alfred Schreuder al aan te rouleren. Dat resulteerde in vier wijzigingen in de basisopstelling tegen Go Ahead Eagles ten opzichte van AZ. Nieuwelingen Florian Grillitsch en Lucas Ocampos mochten starten, net als Brian Brobbey en Davy Klaassen. Het eerste speldenprikje van de Amsterdammers kwam van de voet van Dusan Tadic. Zijn schot krulde net naast de paal. Tijdens het resterende gedeelte van de eerste helft kreeg Ajax weinig grote kansen. Zo stond Brobbey vrij bij een corner, maar miste zijn kopbal kracht.

Devyne Rensch was tot tweemaal toe gevaarlijk. Beide pogingen werden gekeerd. Daardoor leek de ruststand 0-0 te worden, maar Klaassen dacht daar anders over. ‘Mister 1-0’ Klaassen brak de ban voor de Amsterdammers tegen Go Ahead. Dat was voor de 24e keer in zijn carrière bij Ajax en er was nog een mooie mijlpaal. De middenvelder was daarmee betrokken bij zijn honderdste goal (67 doelpunten en 33 assists). Dat lukte alleen Luis Suárez, Klaas-Jan Huntelaar en Tadic in deze eeuw voor Ajax.