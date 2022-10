Drugsverkopers zien nephorloge en slaan eigenaar op hoofd in Bos en Lommer

Een man is zaterdagavond met een vuurwapen bedreigd en op zijn hoofd geslagen op de hoek van de Hofwijckstraat met de Leeuwendalersweg in Bos en Lommer. Dat gebeurde omdat twee mannen het hadden voorzien op zijn nephorloge.

Het horloge leek op de exclusief horloge. De daders hadden het slachtoffer om 22.30 uur drugs aangeboden, maar hij had dat geweigerd. Ze zagen toen wel het horloge van het slachtoffer.

De twee vroegen het slachtoffer, die samen met een vriend was, even later om de route naar een supermarkt. "Nadat ze dit hadden gevraagd, werd het slachtoffer door één van hen bij zijn pols met kracht beetgepakt en begon deze aan zijn horloge te trekken", schrijft de politie. "De andere man had ineens een vuurwapen in zijn hand die hij op het slachtoffer richtte en hem bedreigde."

Daarna kreeg hij een harde klap op zijn hoofd. Het slachtoffer liep een hoofdwond op. Nadat de daders het nephorloge meenamen, sloegen ze op een scooter op de vlucht. De politie vraagt getuigen zich te melden.