Kale & Kokkie genieten van Brian Brobbey

Overigens hebben de mannen zoals wel vaker zich mateloos gerriteerd aan RKC-spits Kramer. Maar gelukkig was daar dan Ajax-spits Brian Brobbey. Want Kale en Kokkie weten het zeker: Brobbey is de spits van Ajax. Ze hopen dan ook dat de Amsterdammer in de basis start in het Champions Leauge duel tegen Liverpool.