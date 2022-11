Betondorp nog altijd zonder buurtsuper: "Een ondernemer moet wel willen"

Bewoners en bestuurders, eigenlijk wil iedereen wel dat de buurtsuper op de Brink in Betondorp weer terugkomt. Maar na 3,5 jaar is dat nog steeds niet gelukt, ondanks inspanningen van stadsdeel Oost. "Er zijn wel gesprekken over, maar een ondernemer moet wel wíllen", aldus stadsdeelbestuurder Carolien de Heer. Wel is er een markt gerealiseerd op donderdag, maar met vier kraampjes is dat ook nog niet je van het.

Bij het sluiten van de winkel, 3,5 jaar geleden, kwamen dan ook tientallen balende Betondorpers voor een laatste keer langs. Maar sluiting was onvermijdelijk: een winkelier moet wel profijt hebben van de zaak, en dat werd steeds moeilijker. De huur van het pand was te hoog. Het gemis is nog altijd groot en het liefst zien bewoners dat op dezelfde locatie een soortgelijke winkel terugkeert .

Groot was-ie niet. En ook het aanbod van het buurtwinkeltje op de Brink was nog niet de helft van dat bij een doorsnee supermarkt. Toch waren bewoners van Betondorp verknocht aan 'hun' winkeltje in het hart van de wijk. Vooral ouderen troffen elkaar graag bij de zaak, voor een kopje koffie en een praatje.

Beschermd stadsgezicht

En hoewel ambtenaren en bestuurders van stadsdeel Oost hard hun best doen om de hartenwens van de buurt in vervulling te laten gaan, zijn de wetten van de markt in die tijd alleen maar grilliger geworden. De vastgoedprijzen in de wijk zijn gestegen. Dat daar verandering in gaat komen, is niet waarschijnlijk: Betondorp wordt binnenkort aangewezen als beschermd stadsgezicht en wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat zo'n status de huur- en koopprijzen alleen maar verder opdrijft.

Dat wil niet zeggen dat het stadsdeel het niet probéért. "Pandeigenaar Ymere is in gesprek met ondernemers. Wij helpen daarbij. Maar zo'n ondernemer moet wel wíllen", zegt stadsdeelbestuurder Carolien de Heer (PvdA). "Of het gaat lukken? Ik hoop het. We zijn al een jaar verder. Volgende week zijn er weer gesprekken, dus ik hoop dat we dan goed nieuws kunnen brengen."