Ajax tegen Union Berlin in de Europa League

Ajax neemt het in de volgende ronde van de Europa League op tegen Union Berlin, tot voor kort de koploper in de Bundesliga. In Berlijn speelt oud-Ajacied Sheraldo Becker, hij is topscorer bij de Duitsers. Ajax speelt eerst thuis op donderdag 16 februari, de return is een week later.

Union Berlin speelt in het stadion An der alten Fosterei en er kunnen bijna 18.000 mensen in. Dat betekent dat er ongeveer 1100 Ajaxfans in het uitvak kunnen. Vijf procent van de hele capaciteit is voor de tegenstander.

PSV speelt ook nog in de Europa League, zij mogen tegen Sevilla. Een andere kraker in de Europa League is Manchester United (met oud-Ajacieden Ten Hag, Van de Beek, Martinez en Antony) tegen Barcelona (Frenkie de Jong).

Ajax tegenstanders in de groepsfase van de Champions League, Napoli en Liverpool spelen respectievelijk tegen Eintracht Frankfurt en Real Madrid.