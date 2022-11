Kale en Kokkie zijn pissig na verlies van Ajax: "Het is een puinhoop"

Kale en Kokkie zijn er helemaal klaar mee. Het is volgens het Ajax-duo een 'puinhoop' bij Ajax. Dat Ajax van PSV verliest "kan soms best gebeuren, maar niet op deze manier", zegt Kale. De mannen zijn er dan ook over eens: Schreuder moet weg bij Ajax. Het liefst zo snel mogelijk, maar na de winterstop mag ook.

"Het is een mismatch eerste klas", zegt Kokkie over Schreuder. Daar sluit Kale zich bij aan, al is volgens hem niet alleen Schreuder verantwoordelijk voor de 'puinhoop' bij Ajax. Volgens Kale zijn alle spelers van Ajax ver onder hun niveau aan het voetballen.

Kokkie stoorde zich mateloos aan Blind, die verrassend op de bank begon en daar de hele wedstrijd bleef zitten. "Hoe die jongen daar met handen in ze zakken een warming-up staat te doen, dat kan niet", vindt Kokkie. Auto naar Berlijn Gelukkig staat niet alles van de aflevering in het teken van de wedstrijd tegen PSV: vandaag werd er ook geloot in de Europa League. Met eigen ogen zien Kale en Kokkie dat Union Berlin, tot voor kort koploper in de Bundesliga, tijdens de loting uit de koker rolt. "Mooi voor de supporters", zegt Kokkie, "Kunnen ze met de auto naar Berlijn."