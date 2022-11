Brandweer: "Sterk vermoeden van brandstichting Riekerhaven, een verdachte aangehouden"

De brand in het containercomplex aan de Voetbalstraat in de wijk Riekerhaven in Nieuw-West is vermoedelijk veroorzaakt door brandstichting. Er is een verdachte aangehouden, wist een woordvoerder van de brandweer. Ook verschillende bewoners hebben aan AT5 laten weten dat het waarschijnlijk gaat om een bewoner 'die in de war is'. Het gaat om een complex met tientallen containerwoningen voor studenten en statushouders.