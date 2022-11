Eis: celstraffen tot 18 jaar voor de acht verdachten wildwest-overval in Noord

De acht mannen worden verdacht van de gewelddadige overval op Schöne Edelmetaal in Noord, anderhalf jaar geleden. Aanvankelijk gingen de daders er met een buit van ruim 12 miljoen euro vandoor. Met gierende en piepende banden, schietend in de lucht baanden ze zich een weg door Noord om uiteindelijk in de weilanden bij Broek in Waterland te stranden. Een van de zeven overvallers die daar op de vlucht sloeg, een 47-jarige Fransman, werd door de politie doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond.

Niet te vergelijken

Volgens de Officier van Justitie is een overval als deze uniek in Nederland. "We hebben gekeken naar straffen die zijn opgelegd in vergelijkbare zaken. Maar bij een zaak als deze is dat eigenlijk niet mogelijk. Een overval van deze omgang en met dit geweld: het komt gewoon niet voor, we zien het nergens terug."

"In deze zaak gaat het om twaalf agenten die beschoten zijn", vervolgde de officier tijdens de zitting. "En dan komen daar ook nog eens bedreiging en de slachtoffers van de overval zelf bij. Het mag een wonder zijn dat er geen burgers of politieagenten gewond zijn geraakt, danwel zijn gedood"