Cultuurmaker Emma Levie maakt tekeningen en keramiek: ''Ik denk dat ik altijd al een soort ekstertje was die mooie dingen zocht''

Als zesjarig meisje tekende Emma Levie (32) elke zaterdag dieren tijdens tekenles in Artis. Daarnaast was ze al op jonge leeftijd gefascineerd door patronen, onder andere op de shawltjes van haar moeder. Zo werden al op jonge leeftijd de zaadjes geplant voor wat ze nu doet als illustrator en maker van keramiek. Haar werk is te zien in een winkeltje dat ze samen met iemand anders opende in de Pretoriusstraat. We ontmoeten haar daar voor Cultuurmakers.

AT5

''Ik denk dat ik altijd al een soort ekstertje was die overal mooie dingen zocht en vond en dat kijken voor mij gewoon iets best wel natuurlijks is. En dat het ook leuk is om dat naar een eigen beeld te veranderen en er een eigen interpretatie aan te geven,'' vertelt Emma terwijl ze een flink stuk klei met blokjespatroon in lapjes zaagt. ''Ik denk dat ik altijd een fascinatie voor patronen heb gehad en dat is nu heel duidelijk te zien in m'n keramiek.''

In de tentoonstellingsruimte aan de Pretoriusstraat, waar zich ook het atelier bevindt, worden ook werken van andere kunstenaars verkocht. ''We verkopen dingen die een beetje tussen kunst en design in zitten en we proberen het ook zoveel mogelijk lokaal te houden.'' De Pretoriusbuurt Emma is zeer te spreken over haar plek in Oost. ''Het voelt echt als een hele bijzondere en warme buurt. Toen we hier introkken kwamen mensen lunch brengen en de koffiezaak hier tegenover kwam koffie brengen terwijl we aan het klussen waren.'' En dat is nog niet alles, de groenteboer kwam met een fruitmand aan de deur en bij veel winkeliers en buurtbewoners is gezelligheid te vinden. Emma wil op haar manier bijdragen aan dit gevoel. ''Ik hoop dat m'n werk en de winkel een plek is waar mensen zich thuis kunnen voelen en dat het warmte uitstraalt.''