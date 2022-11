Voorzitter raadsenquête Noord/Zuidlijn: "Amsterdam zwemt in zelfde fuik"

Eerder deze week maakte het college bekend dat de Noord/Zuidlijn definitief wordt doorgetrokken naar Schiphol en Hoofddorp, maar dat de haalbaarheid ervan nog moet worden onderzocht. Limmen ziet parallellen met de besluitvorming rond de aanleg van de lijn.

"Formeel zegt het college; we willen het in principe, maar we gaan er ook nog over praten met de gemeenteraad en er moet nog onderzoek gedaan worden, maar je hebt al wel gezegd: we gaan het doen", legt Limmen uit. "Voor je het weet gaan coalitiepartijen zeggen, ja dat vinden wij ook, en dan ben je eigenlijk al een heel eind in de fuik gezwommen. Terwijl één van de lessen uit de aanleg van de Noord/Zuidlijn is nou juist: je moet in een keer het gehele besluit nemen waarbij je ook het geheel kan overzien."

Kostenoverschrijding

De aanleg van de huidige Noord/Zuidlijn zou aanvankelijk 1,9 miljard euro kosten, maar dat werd uiteindelijk 3,1 miljard. De kostenoverschrijding moest grotendeels door Amsterdam worden betaald. De kosten van het verlengen van de Noord/Zuidlijn worden momenteel geraamd op 3,3 miljard euro, de exacte kosten moeten nog in de aanstaande 'verkenningsfase' verder worden uitgekristalliseerd.

"Idealiter zou je als gemeente in een positie zitten dat je met marktpartijen praat van; we overwegen om die lijn door te trekken, maar we willen weten wat het kost, en we willen weten in de richting van het rijk wat er gebeurt bij kostenoverschrijdingen. Dat is heel belangrijk. Dat is op dit moment zoals ik het nu begrijp nog niet duidelijk", aldus Limmen.

"Voorzichtigheid geboden"

Volgens Limmen heeft Amsterdam, doordat een definitief besluit pas op een later moment wordt genomen, een zwakke positie ten opzichte van de markt en het rijk. "Voorzichtigheid is geboden financieel, zowel als het gaat om wie betaalt wat, als ook om de bouwrisico's. Maar daarnaast ook een fatsoenlijk democratisch debat waarin de Amsterdammers en de gemeenteraad ook de gelegenheid krijgen om na te denken over of het wel een goed plan is. Zonder dat er op de uitkomst al een voorschot wordt genomen."