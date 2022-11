Gedenksteen in de Nieuwe Kerk onthuld voor vrijheidsstrijder Anton de Kom

Anton de Kom kwam in 1920 vanuit Suriname naar Nederland, waar hij zich inzet voor de emancipatie en burgerrechten van Surinamers. In 1934 publiceert hij zijn boek Wij slaven van Suriname, een aanklacht tegen racisme, uitbuiting en koloniale overheersing.

Het is dan het eerste geschiedenisboek over Suriname, door een Surinamer. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was De Kom actief in het verzet. In concentratiekamp Sandbostel Neuengamme kreeg De Kom tbc en kwam hij om het leven, dat was vlak voor de bevrijding in april 1945.