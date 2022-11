Ajax op trainingskamp in Marbella: veel jonkies mee en drie opvallende afwezigen

Vanwege het WK in Qatar is de winterstop voor Ajax al twee weken geleden begonnen. Zoals gewoonlijk reist de selectie van de Amsterdammers naar een zonnigere plek om daar een trainingskamp te houden in de voetballoze periode. Trainer Alfred Schreuder heeft 27 spelers meegenomen richting het Spaanse Marbella. Veel spelers van Jong Ajax hebben de reis gemaakt en naast de WK-afwezigen zijn er nog drie Ajacieden die hun koffers niet hoefden te pakken.