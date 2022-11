Cafébezoekers zien Oranje winnen: "Dit hadden we even nodig"

"Dit is mooi inderdaad. Dit hadden we even nodig", reageerde een van de in het oranje geklede supporters. Tijdens de rust was de stemming nog niet heel optimistisch. "De wedstrijd is niet om aan te zien, ik val bijna in slaap."

De volgende wedstrijd van het Nederlands elftal vindt zaterdag plaats. Oranje speelt dan tegen de Verenigde Staten.