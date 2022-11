Bewoners Sloterweg moeten straks omrijden: "Het is waardeloos"

Bewoners rondom de Sloterweg in Nieuw Sloten zijn wederom niet blij met de gemeente. Nadat bekend werd dat auto's geweerd worden van de Sloterweg, blijkt dat de bewoners geen ontheffingen krijgen. Door het gedoe rondom de ontheffingen loopt het project ook vertraging op. "Zeker na zoveel jaar is het een domper dat het project weer is vertraagd", vertelt Atze Broeckmans van bewonerscomité Sloterweg.

De Sloterweg zou in het eerste kwartaal van 2023 afgesloten worden voor doorgaand verkeer, maar dat wordt vermoedelijk het tweede kwartaal. Dat blijkt uit een brief van wethouder Melanie van der Horst (Verkeer). Volgens haar loopt de methode om ontheffingen digitaal te verlenen en te controleren 'gemeentebreed helaas vertraging op'. De methode is namelijk nog niet uitontwikkeld, niet operationeel en niet te beheren. Van der Horst kan nog niet zeggen wanneer de bewoners en ondernemers de beloofde ontheffingen wel krijgen.

Boos

"Het is echt een brevet van onvermogen van de gemeente", zegt Atze Broeckmans van het bewonerscomité Sloterweg. De meeste bewoners die AT5 spreekt zuchten diep als ze het nieuws horen. "Dat zijn de trucjes van de gemeente hé, beloven maar niets doen", aldus een teleurgestelde bewoner.

"Het had gewoon zo snel mogelijk moeten gebeuren en we snappen dan ook niet waarom het nog niet is gebeurd", vertelt een betrokken bewoner van de straat. Maar niet alle bewoners zitten in zak en as. "Het maakt mij niet zoveel uit", vertelt een bewoner die onderweg is naar huis.

Broeckmans is duidelijk: "De wethouder moet actie ondernemen en doorpakken. Velen zijn haar voorgegaan en is het niet gelukt, maar we zijn nu zoveel jaar toe aan een goede maatregel op de Sloterweg".