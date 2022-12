Parkeerplaats te koop voor 275.000 euro: "Budget van een starter met een goede baan"

"Het is het mooiste stukje van Nederland, het duurste stukje van Nederland", duidt Erik Rezelman, naast AT5's woningexpert ook financieel journalist bij RTL Z. "Voor 275.000 euro kan je hier een parkeerplek kopen, en dat kost ook nog 1600 euro per jaar extra voor de VVE en de erfpacht. Dat is extreem duur, maar marktconform volgens de makelaar." Voor die prijs kan je wel enige kwaliteit verwachten. Zo is de garage beveiligd, bedienbaar met een afstandsbediening én heeft het een verwarmde hellingbaan. "De P.C. is tegenwoordig de duurste winkelstraat van Nederland, dus hier worden de hoogste huren gevraagd en betaald. Nog duurder dan de Kalverstraat tegenwoordig. Dus als je hier wil parkeren, moet je een plek kopen van 275.000 euro."

Een vrouw op een scooter die naar haar plek in de garage rijdt, beaamt dit. "Het is handig als je hier woont. Anders kan je je auto niet kwijt, dus dat is één plus één. Anders rij je alleen maar rondjes." En of de prijs niet een beetje te gek is? "In Amsterdam is alles tegenwoordig te gek voor woorden."



Volgens Rezelman is de prijs voor deze parkeerplekken ongeveer het budget van een starter met een goede baan. "Elke verslaggever van AT5 wordt altijd depressief van dit soort items, want dit is altijd nét jullie budget. Dan kan je een parkeerplek kopen. Zielig hé."