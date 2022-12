Verdachten plofkraak in Oosterparkbuurt op beeld

Op meerdere plekken in de stad werden de afgelopen maanden plofkraken gepleegd. Op de vroege ochtend van zondag 7 augustus is het raak op de hoek van de Iepenweg en de Eerste Oosterparkstraat. In Bureau 020 deze week beelden van de verdachten.

"Het was te verwachten na de explosie van twee weken geleden hier om de hoek", zegt een man die AT5 die dag spreekt vlakbij de plek van de plofkraak. De eerdere explosie waar hij het over heeft is die op het Beukenplein. Daarbij raakt zelfs iemand gewond.

Dat is niet het geval bij de plofkraak aan de Iepenweg, maar ook daar is de schade groot. De geldautomaat waar de verdachten het op voorzien hebben wordt eruit geblazen, ook raken meerdere geparkeerde auto's en fietsen beschadigd. In het belang van het onderzoek kan de politie niet zeggen of de verdachten buit maakten.