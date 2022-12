Stad NL V 2700 miljoen liter uit grachten gepompt voor verplaatsing van woonboot

Speciaal voor de woonark van Karianne aan de Geldersekade heeft Rijkswaterstaat vanmiddag het water in de Amsterdamse grachten met zeven centimeter laten zakken. Zo paste de ark nét onder de Bantammerbrug door. De woonark moest worden verplaatst vanwege werkzaamheden aan de kademuren.

Het is een tochtje van niks. De woonark van Karianne komt aan de andere kant van de brug te liggen, een paar honderd meter verderop. Maar voor dat tochtje heeft Rijkswaterstaat 2700 miljoen liter water uit de Amsterdamse grachten de zee in gepompt. "Dat is vijf keer de Arena vol", zegt Marco Kooiman, die werkt voor het programma Bruggen en Kademuren van de gemeente. "Dat kan door bij IJmuiden de sluizen open te zetten. Echt letterlijk spuien. En als het echt heel erg eb is kost dat ook geen energie."

De woonark is ook verzwaard, onder meer met kliko's vol water. Het is een beetje passen en meten, maar het huis van Karianne glijdt redelijk soepel onder de brug door. Karianne woont al 24 jaar op de ark aan de Geldersekade. Ze kijkt met pijn in het hart hoe haar huissie onder de brug door glijdt. "Het is daar niet dezelfde Geldersekade als hier. En ook al komen we terug. Alles moet gewoon weg. Het terras dat hier heel lang lag, is al weg, We hebben er natuurlijk met heel veel plezier op gewoond."

De woonark moet worden leeggepompt na een lek

Karianne moet zeker 2 jaar aan de 'verkeerde' kant van de brug liggen. Daarna gaat ze terug naar haar oude plekkie. En dan komt er meteen een nieuwe ark. En misschien is dat niet zo'n gek idee. Want na het verplaatsen onder de brug door is er een lek ontstaan. Het lek was snel gedicht, maar de brandweer moest komen opdraven om de woonark weer leeg te pompen.