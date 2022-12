Drie minderjarigen aangehouden bij ingreep ME op Tussen Meer

Na afloop van de verloren halve finale van Marokko was het rustiger in de stad dan na de eerdere wedstrijden van het Marokkaanse nationale elftal, zo meldt de politie. Wel zijn er gister in totaal drie minderjarigen aangehouden voor het afsteken van zwaar vuurwerk. Uiteindelijk moest de Mobiele Eenheid (ME) ingrijpen op Tussen Meer in Osdorp.