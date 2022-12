Acht hulpbruggen geopend vanwege grote renovatie tussen Dam en Mercatorplein

Het project Oranje Loper, de werkzaamheden tussen het Mercatorplein en de Nieuwezijds Voorburgwal, is begonnen aan de volgende fase. Met de opening van de acht tijdelijke hulpbruggen kan de reparatie van de acht originele bruggen van start. Een enorme klus, waarvan het budget al flink overschreden is.

Een deel van het grote project om ruim 2,5 kilometer aan wegdek en bruggen te vervangen is al even begonnen. Zo is de voormalige Postzegelmarkt op de Nieuwezijds Voorburgwal al omgedoopt tot Postzegelpark en is een ander deel, de noordkant, naar verwachting in 2024 klaar. In de Da Costabuurt wordt daarnaast brug 108 onder handen genomen.

De acht originele bruggen zijn in zeer slechte staat en daarom was de renovatie hard nodig. Met de komst van de hulpbruggen, die door verschillende kunstenaars zijn ontworpen, kunnen fietsers en voetgangers alsnog gebruik maken van de overgangen. En dat moeten ze ook wel eventjes blijven doen. Het Oranje Loper-project duurt in ieder geval tot en met 2026, maar het project is al eerder uitgesteld.