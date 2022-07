Groot deel werkzaamheden Oranje Loper tussen Mercatorplein en Nieuwezijds uitgesteld

Een deel van dat project is al van start gegaan. Zo is de voormalige Postzegelmarkt op de Nieuwezijds Voorburgwal al omgedoopt tot Postzegelpark en is een ander deel, de noordkant, naar verwachting in 2024 klaar. In de Da Costabuurt wordt daarnaast brug 108 onder handen genomen .

Bij zeven van de negen bruggen op de Oranje Loper laten de werkzaamheden nog even op zich wachten. Eerst zouden die in maart 2023 beginnen. Van der Horst laat nu weten dat dit minimaal een half jaar later gebeurt, in september 2023. Dat het nog langer (tot begin 2024) kan duren voordat de werkzaamheden beginnen, sluit de wethouder niet uit.

Personeel

Volgens Van der Horst zijn er meerdere redenen voor het uitstellen van de werkzaamheden. "Door corona is afstemming moeilijker en daardoor trager verlopen", schrijft de wethouder in een brief aan de raad. Ook de personeelskrapte draagt bij aan vertraging. "Net als iedereen hebben we te maken met krapte aan personeel, waardoor werk dat we met meerdere teams hadden gepland, nu door minder teams na elkaar moeten laten doen."

Ook is het de gemeente nog niet duidelijk welke delen van de monumentale bruggen per se behouden moeten blijven. Van der Horst zegt daarover in gesprek te zijn met Monumenten & Archeologie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).

Kostenplaatje

De gemeente houdt er door het uitstel rekening mee dat de kosten opnieuw hoger zullen uitvallen dan waar aanvankelijk rekening mee gehouden werd. Volgens van der Horst zal er daarom gekeken worden of en op welke manier er kosten kunnen worden bespaard.

Het is niet voor het eerst dat de gemeente het kostenplaatje bijstelt. In september vorig jaar liet voormalig wethouder Egbert de Vries weten dat het project, dat in eerste instantie rond de 116 miljoen euro zou kosten, 85 miljoen euro duurder werd.