Zo ziet het Amsterdamse woongebouw van de toekomst eruit

Deze decembermaand werpt Bouw Woon Leef een blik op het Amsterdamse woongebouw. Welke eigenschappen maken het nou goed en fijn wonen? En wat betekenen ze voor de stad? Met een vogelvlucht langs onder meer 25 jaar Zuiderkerkprijs (prijs voor het beste woongebouw volgens experts) en 15 jaar Amsterdamse Nieuwbouwprijs (uitgereikt door Amsterdammers) onderzochten we wat die eigenschappen zijn. Nu is het tijd om naar de toekomst te kijken: wat kunnen we dan verwachten van een goed woongebouw? Wat gaat er straks voor zorgen dat het een verrijking is voor de stad én inwoners?

December mag dan een feestmaand zijn, we kunnen er niet omheen dat de bouwwereld voor behoorlijke uitdagingen staat in deze tijd. Wat gaat dat betekenen voor wat er wordt gebouwd in de toekomst? Verslappen kan niet, daarvoor is de woningvraag veel te groot. Moet het dan allemaal wat sneller, simpeler en misschien wat minder mooi?

Wat we in ieder geval niet moeten doen, is inleveren op de kwaliteit van wat we bouwen. Dat er moet worden doorgebouwd is duidelijk, maar dat hoeven echt geen mindere woningen te zijn, vindt ontwikkelaar Fransje Sprunken: “Laten we kwaliteit altijd handhaven en niet tijdens de rit de spelregels veranderen. Ook als de opbrengsten op een project lager zijn, kun je nog steeds hele mooie dingen maken.” Wethouder Reinier van Dantzig deelt die mening: “Als ik later door de stad fiets met mijn zoontje en gebouwen zie die in mijn tijd als wethouder zijn gebouwd, moeten ze er wel een beetje knap uitzien.”

Maar of ‘een beetje knap’ ook gelijk staat aan de extravagante gebouwen die we tot nu toe in de stad hebben zien verrijzen? Publicist over bouw en architectuur Michelle Gulickx verwacht van niet. Met kwaliteitseisen als duurzaamheid die we tegenwoordig zien verwacht zij dat we een andere weg in zullen slaan: “Een gebouw helemaal bedekt met natuursteen zoals Valley zie ik niet zo snel meer gebouwd worden. Ik denk en hoop dat we meer bouw zullen zien met hout en andere duurzame materialen."

Ze vervolgt: "Er wordt wel gevreesd dat het dan allemaal niet zo spectaculair meer zal zijn, maar ik verwacht dat daar nog een hele ontwikkeling in zal worden gemaakt en dat we die gebouwen over een paar jaar ook zien meedingen naar prijzen als de Zuiderkerkprijs.”