Oppositie bezorgd over tekorten bij herstel bruggen en kades: "Decennialang kerntaak verwaarloosd"

De oppositiepartijen in de gemeenteraad zijn niet te spreken over de manier waarop de afgelopen jaren is omgegaan met de zorg van de bruggen en kades in de stad, en hoe de renovatie in de toekomst gaat verlopen. Volgens de partijen moet er op andere projecten worden bespaard om verdere verwaarlozing te voorkomen.

De VVD, de grootste oppositiepartij, noemt de berichten over het mogelijke doemscenario 'zorgelijk'. "Dit laat zien wat een enorme opgave het herstel de komende jaren zal zijn. Er is zoveel geld nodig dat het college niet anders kan dan sommige projecten te heroverwegen."

Gisteren schreef wethouder Melanie van der Horst aan de raad dat er vanaf 2026 meer geld nodig is voor de onderhoud van de bruggen en kades. Anders dreigt het achterstallig onderhoud verder op te lopen en moet de gemeente mogelijk de stap zetten om bruggen en kademuren permanent te sluiten of mogelijk zelfs te slopen. Het werd ook duidelijk dat de ambities van het college, om twee kilometer kademuur en acht bruggen per jaar te herstellen, niet gehaald gaat worden.

"We zien hier het wethouderssyndroom in volle omvang"

Ook volgens Annabel Nanninga van JA21 ligt het aan gebrek aan inzet van de betrokken bestuurders. "De incompetentie van dit en alle vorige colleges inzake onderhoud van onze kades en bruggen is stuitend. We zien hier het wethouderssyndroom in volle omvang: wel megalomane en overbodige onzin zoals een peperduur nieuw theater bouwen, maar hun kerntaak zwaar verzaken. Onze stad kruimelt nu het IJ en de Amstel in, door pure onkunde en onwil van bestuurders zonder daadkracht."

"Het is een behoorlijke impact, maar het is uiteindelijk veel te lang blijven liggen. Het had eerdere moeten worden aangepakt, want het is nu een te grote berg om op te pakken", aldus Rermine Alberts van de SP. Voor de partij is het herstel van de kades en bruggen een topprioriteit en moet er 'kritisch worden gekeken waar het beschikbare geld naartoe gaat'. "Dit heeft op alles voorrang, mensen moet zich door de stad kunnen bewegen zonder tegen een afgesloten brug aan te lopen." Wel wil de SP dat dit gebeurt met zo min mogelijk impact voor de bewoners.

"Onontkoombaar"

Volgens de PvdA is vanwege de beperkte financiële ruimte van de gemeente het onontkoombaar dat de verwachtingen moeten worden bijgesteld. "Voor ons is het belangrijk dat bij de moeilijke keuzes die gemaakt worden de veiligheid en bereikbaarheid voorop staan." De grootste coalitiepartij zou zwaar verkeer in de binnenstad willen weren en dat vervoer vervolgens over het water willen laten gaan, daarnaast willen zij dat alleen vergunninghouders nog mogen parkeren in de binnenstad.

GroenLinks vindt net als de PvdA dat er in moet worden gezet op het 'lichter gebruik' van de kades in de binnenstad. "Je kan je afvragen of we veel kademuren uit onze 17e-eeuwse stad niet onzorgvuldig zijn omgesprongen in het gebruik als autoweg en parkeerplaats de laatste 50 jaar", aldus fractievoorzitter Zeeger Ernsting. De partij is van mening dat het volledig vervangen van de bruggen en kades een oplossing is die te veel geld kost en een te grote impact heeft op de omgeving.

Ook D66, de derde coalitiepartij, noemt het herstellen van de kades en bruggen belangrijk. "Om onze stad op lange termijn veilig en bereikbaar te houden." Volgens de partij groeit de kennis in het herstel met de dag, maar is 'het actieplan meer dan noodzakelijk in deze tijd van gestegen prijzen'.