Stad NL V Hoe was 2022 voor Wil van Soest? "Over drie jaar wil ik gewoon de raad weer in"

Ook in 2022 gebeurde er ontzettend veel in Amsterdam. De stad ging van lockdowns naar de summer of love, doorstond een dodelijke storm, kreeg een nieuw bestuur en ving duizenden vluchtelingen op. Intussen zorgden inflatie en hoge energieprijzen voor kopzorgen. In 020 in 2022 blikken we terug op dit roerige jaar met mensen uit de stad die onderdeel werden van het nieuws.

Vandaag spreken we Wil van Soest (86). Na acht jaar in de gemeenteraad kreeg de fractievoorzitter van de Partij van de Ouderen dit jaar niet genoeg stemmen voor een zetel. "Ik was overdonderd en ik zag het niet aankomen. Ik had echt niet gedacht dat ik mijn zetel niet zou behouden. De raad was echt mijn lust en mijn leven, dus ik mis het heel erg. Vooral om me tegen van alles aan te bemoeien", vertelt ze vanaf haar huis vol kerstversiering in Noord.

Wil van Soest bij haar afscheid in de raad

Hoewel ze dus niets liever had gedaan dan de Amsterdammers nog vier jaar vertegenwoordigen in de raad, zat Van Soest niet stil dit jaar. Ze heeft nog een plek in de Provinciale Staten, spreekt regelmatig in in de gemeenteraad en doet belastingaangifte voor ouderen. "Ik lees veel, kijk naar de gemeenteraad en zo probeer ik toch bij te blijven. Ik wil met mijn benen in de realiteit blijven staan. Het moment dat je stil gaat zitten, gaat het mis", vertelt ze. Als het aan Van Soest ligt, zit ze in 2026 weer op haar vaste plek in de raad. "Als het meezit met de gezondheid, wil ik het weer proberen. Al ben ik 100, ik blijf gewoon doorgaan."