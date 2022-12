Nieuwjaarsvieringen op de tocht door harde wind, vreugdevuur niet door bij windkracht 6

Het is nog niet zeker of de nieuwjaarsvieringen op de A'Dam Toren in Noord en in Floradorp door kunnen gaan. Door de verwachte harde wind bestaat de kans dat de vieringen worden uitgesteld of afgelast.

Op de A'Dam Toren zou een 'spectaculaire vuurwerk- en droneshow' plaatsvinden, maar de organisatie weet nog niet of het veilig genoeg is. Morgenochtend om 10.00 uur vindt er een 'last call' plaats, laat een voorlichter weten. Samen Alleen de drones laten vliegen zonder vuurwerk lijkt volgens haar geen optie. "Ze willen het wel echt samen doen." In Floradorp in Noord zou het traditionele vreugdevuur, dit keer de 70ste editie, om 00.00 uur aangestoken worden. Noorderlingen zijn inmiddels al volop bezig met de opbouw. Ook hier is het nog de vraag of het veilig kan. Bij windkracht 6 is het volgens een woordvoerder van burgemeester Halsema 'niet veilig en verantwoord'. Morgen besluit de driehoek (burgemeester, politie en justitie) of het vreugdevuur door kan gaan. Nieuwjaarsdag Patrick van Bronswijk, al jaren organisator van het vreugdevuur, vermoedt dat er morgen aan het begin van de middag uitsluitsel komt. Hij zal het besluit uitvoeren. "Wij zijn een eerlijke Amsterdamse stichting en werken samen met onze collega's, dat zijn in dit geval ook de agenten, de brandweer en gemeente." Mocht het vreugdevuur inderdaad niet doorgaan, dan is het plan om het op nieuwjaarsdag opnieuw te proberen. Ook optimisme Klaas Rohde, organisator van de licht- en vuurwerkshow op het Museumplein, is positief. "Wij meten de wind op het Museumplein zelf en gaan niet af op de standaard meetpunten die vaak wat meer aan de buitenkant van de stad staan. Voor wat wij nu meten ziet het er goed uit en kan het doorgaan." In het 'ergste geval' wordt besloten om de electric fireworks wel door te laten gaan en het vuurwerk niet. "Maar wij gaan ervan uit dat het allemaal door kan gaan." Overigens zegt de woordvoerder van Halsema dat de normen van de Omgevingsdienst gelden voor de vuurwerkshows. Morgen maakt de Omgevingsdienst bekend of de shows kunnen doorgaan, dat besluit wordt waarschijnlijk pas laat op de avond genomen.

Volledige reactie woordvoerder burgemeester Halsema: "Floravuur is een belangrijke traditie voor Floradorp. De driehoek wil die graag faciliteren, zeker na de afgelopen jaren toen het vanwege corona niet door kon gaan. Maar veiligheid van aanwezigen en omwonenden staat voorop en de driehoek zal dan ook het advies van de brandweer volgen. Volgens de brandweer is het vuur bij windkracht 6 en meer niet veilig en verantwoord. Bij windkracht 5 tot 6 kan het vuur plaatsvinden, maar met extra maatregelen: een halvering van de hoogte van de stapel (maximaal 4 meter) en aanwezigheid van een waterscherm voor mogelijke vonken. Afhankelijk van de weersontwikkeling en advies van de brandweer zal de driehoek morgen definitief besluiten of het vuur kan plaatsvinden met deze extra maatregelen of dat het gezien de wind niet veilig en verantwoord kan. Dit is vanmiddag ook met de organisatie besproken. Voor wat betreft de vuurwerkshows: Voor de vuurwerkshows gelden normen van de Omgevingsdienst. De Omgevingsdienst maakt morgenavond een inschatting of het veilig is om de vuurwerkshows door te laten gaan. Zodra dat besluit bekend is, zal de gemeente daar zo snel mogelijk over communiceren. Omdat het besluit waarschijnlijk pas laat op de avond wordt genomen, raden we mensen aan het nieuws in de gaten te houden."

Halsema ging pas nog op bezoek bij de opbouw van het vreugdevuur: