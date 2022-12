Boa's in burger gaan afsteekverbod handhaven, politie treedt op bij 'excessen'

Amsterdam is een van de twaalf Nederlandse gemeentes waar het afsteken van vuurwerk via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verboden is. Toch zal het ingewikkeld zijn om overtreders te betrappen. "Als je herrie hoort en je gaat erop af, dan heb je nog geen bewijs dat de mensen die daar rondlopen het hebben gedaan", zegt Kuin.

De boa's in burger moeten ervoor zorgen dat de pakkans omhoog gaat. Ook bij de politie zullen 'enkele' agenten in burger werken, zegt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. "We werken goed samen met de boa's. Maar ja nogmaals, het is nooit genoeg, het zal toch op de excessen aankomen die je op zo'n avond kunt handhaven."

Excessen vonden de afgelopen jaarwisselingen plaats rond de Molukkenstraat in Oost, op IJburg en in Osdorp. Struijs: "Dat zijn ook nu weer de hotspots. Maar nogmaals, daar zit wel onvoorspelbaarheid in. Want ze verplaatsen zich snel. Er hoeft maar ergens nog een conflict te worden uitgevochten en het heeft een aanzuigende werking op mensen."

Boa's per auto

Zowel de Nederlandse Boa Bond als de Nederlandse Politiebond willen liever een verkoop- en afsteekverbod in heel Nederland. Nu dat er niet is en het bezit van vuurwerk ook in Amsterdam niet verboden is, houden ze rekening met een drukke jaarwisseling. Kuin zegt dat boa's zich waarschijnlijk niet te voet verplaatsen op oudjaarsdag, maar per auto.

"Het is met name die combinatie met het zware vuurwerk", zegt Struijs. "Sommige mensen onder de drank, sommige mensen onder de drugs, sommigen allebei, en dan met zwaar vuurwerk. Nou dan maak ik me echt druk. Ik loop vele jaren mee. Ik heb het nog niet meegemaakt dat ik na oud en nieuw kon zeggen, ik haal opgelucht adem. Dus ik baseer dat toch ook wel op het verleden."