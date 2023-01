'Daley Blind staat voor sensationele transfer naar Bayern München'

De meldt De Telegraaf. Volgens de krant zou Blind vanochtend vroeg vanaf Schiphol naar Zuid-Duitsland zijn vertrokken. Goed ingevoerde bronnen in München hebben tegenover de krant bevestigd dat de 32-jarige Blind inderdaad gaat tekenen bij Bayern. Het zou gaan om een contract tot het einde van dit seizoen met een optie voor nog een jaar.

Als Blind daadwerkelijk naar München vertrekt, dan komt hij daar meerdere oude bekenden uit Amsterdam tegen. Met Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch heeft Bayern namelijk drie spelers onder contract staan die samen met Blind bij Ajax speelden.

Alphonso Davies is bij Bayern München de duidelijke eerste keus op de linksback-positie, maar back-up Lucas Hernández raakte op het WK zwaar geblesseerd en ligt er waarschijnlijk maanden uit. Hernández speelde de eerste seizoenshelft meerdere duels in het centrum van de verdediging, een positie waar ook Blind uit de voeten kan.

Afscheid van Ajax

Blind maakte in 2008 zijn debuut voor Ajax, waar hij tot en met 2014 onder contract stond. De geboren Amsterdammer vertrok daarna naar Manchester United, om in 2018 terug te keren naar Ajax. Daar maakte hij onderdeel uit van het team dat in 2019 bijna de finale van de Champions League haalde.

Blind speelde in totaal maar liefst 333 wedstrijden voor Ajax, maar tot een passend afscheid kwam het uiteindelijk niet. Toen uitlekte dat het contract van Blind zou worden ontbonden, noemde hij dat op Twitter "typisch" en later schreef hij dat hij zich zijn einde bij Ajax anders had voorgesteld. Blind werd vervolgens onder meer in verband gebracht met FC Antwerp, maar dat lijkt dus een niveautje hoger te worden.