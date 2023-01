Opnieuw kan Ajax niet winnen, NEC snoept twee punten af

Ajax nam het initiatief over en werd veelvuldig gevaarlijk via Edson Álvarez, Davy Klaassen, Francisco Conceição en Kenneth Taylor. Vlak voor rust kregen de Amsterdammers loon naar werken. Klaassen schoot de bal snoeihard achter Jasper Cillessen na een voorzet van Dusan Tadic: 0-1.

Het negatieve gevoel dat Ajax voor de winterstop had, is niet weggespoeld tegen NEC. Bij de Amsterdammers ontbraken Steven Berghuis en Bergwijn wegens ziekte. De ploeg werd hardhandig wakkergeschud in de eerste minuten, nadat Landry Dimata net naast schoot.

Net als in de eerste helft schoot NEC uit de startblokken in het tweede bedrijf. Een vrije trap van Oussama Tannane, werd in het doel getikt door Dimata: 1-1. Ajax bleef hierna op zoek gaan naar de voorsprong. Zo kreeg Taylor opnieuw een grote kans, maar kopte hij over en ook Klaassen schoot de bal net naast het doel.

Álvarez had nog dé mogelijkheid om Ajax alsnog de winst te bezorgen. Opnieuw was Cillessen spelbreker. Zoals wel vaker vandaag. Daardoor profiteerden de Amsterdammers niet van het puntenverlies van de concurrenten.

Opstelling Ajax: Pasveer; Sanchez, Timber, Rensch, Bassey; Álvarez, Taylor, Klaassen; Conceição, Tadic; Brobbey