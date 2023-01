Schreuder reageert op transfer Blind: "Was in eerste instantie verbaasd"

In de Johan Cruijff Arena schoof Alfred Schreuder vanmiddag voor het eerst na de winterstop aan voor een persconferentie. In principe om het te hebben over NEC uit, aanstaande zondag. Maar het ging toch vooral heel veel over iemand die er dan niet meer bij is. Daley Blind en Ajax gingen uit elkaar, Blind gaf al aan dat hij niet blij was met de manier waarop dat gebeurde. Schreuder gaf vandaag voor het eerst zijn kant van het verhaal.

Bayern München

"Ik heb gewoon een normale band gehad met Daley, dat is gewoon zo", zei Schreuder. "Met zo'n speler praat je. Het is gewoon een grote speler. We hebben ook gepraat over de situatie waar hij uiteindelijk in kwam. En natuurlijk is dat niet prettig voor zo'n speler."



Blind heeft inmiddels een nieuwe club gevonden in Bayern München. "Een prachtige club voor hem, een van de grootste clubs van de wereld, denk ik", zei Schreuder, die toegaf in eerste instantie verbaasd te zijn toen hij de naam van Blinds nieuwe club hoorde. "Maar ze zullen hun redenen hebben gehad om hem erbij te nemen."